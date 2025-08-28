Bu yıl 15’incisi düzenlenen Yozgat Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, yoğun katılım ve kapsamlı organizasyonuyla kapılarını açtı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen firmalar, son teknoloji tarım makineleri ve ekipmanları ile yerel üreticiler, fuar alanında ziyaretçilerle buluşuyor.

Fuarın açılışında konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, etkinliğin Ticaret Borsası koordinasyonunda, borsalar, ziraat odaları ve çiftçilerin iş birliği ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Özkan, “Ticaret Borsası başkanlığımızda organizasyonunda borsalarımız, ziraat odalarımız ve çiftçimizle birlikte 15’incisi organize edilen Yozgat Tarım Programı'ndayız. Bu sene daha katılımlı, daha kapsamlı bir fuar organizasyonuyla karşı karşıyayız. 387 firma, 412 markasıyla birlikte Yozgat Hatla buluştular. Tabii bizler açısından sevindirici olan hususlardan birisi de burada gördüğünüz tarım makinelerinin bir çoğunluğu Yozgat'ımızda, Yozgat ilimizde. Kendi insanımızın emeğiyle, kendi insanımızın mühendislik bilgisiyle üretiliyor. Bu da bizler için ayrıca bir gurur kaynağı. İnşallah bizler de bir yandan tarımdaki alın terini, bir yandan sanayideki bilgiyle birleştirip bir yandan da turizm yolunda üç alanda açarak yolumuza devam Devam etmeye çalışıyoruz. Bu süreçler, bu fuarlarda bizler açısından hem ilimizin tanıtımı, hem çiftçimize bilgi aktarımı açısından da son derece önemli. Ben bu vesileyle Ticaret Odası Başkanımızı, emek veren arkadaşlarımızı, katkı sunan bütün hemşehrilerimi tekrar tekrar kutluyor, tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı olsun” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da fuarın önemine vurgu yaptı. Arslan, “Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden birisi. Birçok tarım ürününde Yozgat'ın hatırı sayılır üretimi dolayısıyla da tarıma yönelik her türlü aktivite Yozgat'ımız için önemli. Bu manada Yozgat Tarım Fuarı'da yeni teknolojilerin sergilenmesi açısından, bizlerin yeni teknolojileri görmesi açısından son derece önemli. Ve bizi sevindiren de şu ki her sene daha da büyüyerek, daha da genişleyerek, daha çok katılımla devam ediyor. O da Yozgat için ciddi bir kazanç. Biz de bu fuarın belediye olarak bir paydaşı olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ve inanıyorum ki her sene daha artan kapasiteyle bu fuarlar devam edecek ve Yozgat'ın ekonomisine, tarımına ciddi katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ise Türkiye’nin tarım aletleri ve ekipmanları alanında son 25 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Kandemir, “Fuar alanını gezdiğimizde şunu gördüm. Son 25 yılda tarım aletleri ekipmanlarında Türkiye'nin çağ atladığını çok güzel bir yere geldik. Gördüm ve bundan da çok memnun oldum. İnşallah biz daha önce tarım aletlerini dışarıdan alırken şimdi tarım aletlerini Avrupa ülkelerine ihraç eder hale geldiğimizi yetkili firmalardan öğrendik. Çok güzel. Türkiye'miz inşallah bundan sonraki dönemde de tarım aletlerinde daha çok iyi yere geleceğini düşünüyorum. Yozgat özelinde de tarım aletleri ekipmanlarında Yozgat bölgesel teşvik alanına dahil edildi. Buradaki Firmalara da Yozgat'ta yatırım yapmaya davet ediyoruz. İnşallah bölgesel teşvik ile birlikte hem tarım aletlerinin teknolojisi gelişecek hem de üretim kapasiteleri artacak diyorum. Ben üretici firmaları Yozgat'ta yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Taylan Alakoç ise ilin tarımda sahip olduğu öneme dikkat çekti. Alakoç, “Yozgat Gıda Gıda Tarım Hayvan Fuarının 15’incisini açmış bulunuyoruz. Fuarımız her geçen sene büyüyerek gidiyor. Bu sene de yaklaşık 410 markaya ulaştık. Biliyorsunuz Yozgat tarımda söz sahibi bir il. Mercimek de Türkiye'de 1. sırada, nohut da 2. sırada, hakeza şeker pancarında 3. sırada, buğdayda 5. sırada. Bu da ilin dinamiklerini gösteriyor. Bu sene bizim için çok sevindirici olan da buradaki bugünkü fuarda birçok yerel firmamız var. Biliyorsunuz yeni açıklanan eee bölgesel yatırım teşvik eee belgesinde de Yozgat'ta tarım aletleri ve gıda paketlemesi üzerine teşvikler var. Bunlar da bizi sevindiriyor tabii. İlin dinamikleriyle örtüşen teşviklerle beraber inşallah her sene daha büyüyen bir fuarla karşılaşacağız. Çünkü bugün tarımda artık iklimle kontrol edemediğimiz şeyler var. Bunlar için de teknoloji gerekli. Ben 15 senedir bu fuara geliyorum. Her geçen sene Bir gelişim görüyorum. Diyorum ki ya bunu da mı yapmışlar hakikaten diyorum. İnşallah ilerleyen günlerde daha da teknolojinin tarımının içine girdiği dijitallerin dijitalleşmenin tarımın içine girdiği günler göreceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Kobi Expo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat da, fuarın geçen yıla göre büyüdüğünü ve daha fazla firmayı ağırladığını ifade etti.

Tokat, “15’inci kez düzenliyoruz. Gerçekten fuarımız geçen yıla göre bayağı büyüdü. Çeşitli illerden firmalarımız geldi. Geçen yıldan katılan firmalarımız daha çok büyük yerler almaya başladılar. Fuarda gerçekten çok ciddi satışlar yapıyorlar. Çiftçimiz de çok memnun çünkü fuarda çok çeşitli indirimler var. Farklı illerden firmalarımız geldi. İşte ne bileyim yeni tarım makinesi, yanında gördüğünüz yeni tarım makinesi Erzincan'dan, Erzincan'dan geldi. Yan taraftaki hayvancılık ekipmanları, Tokat'tan geldi. Yan taraf Konya, yani çeşitli illerden firmalarımız geldi. Fuarımız her geçen gün büyüyor. Şu ana kadar 387 marka 412 tane, pardon, 412 marka 387 tane firmamız var. Fuarımızın 15'incisini açtık. Her geçen gün büyüyoruz. Daha da büyümeye devam edeceğiz inşallah. 4 gün boyunca açık olacak. Pazar akşamı saat 17'ye kadar açık olacak” diye konuştu.