Türkiye’nin tam ortası Yozgat'ta gerçekleştirilecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek.

Geçen yıl 234 bin ziyaretçiyi ağırlayan Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı bu yıl yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

389 markanın ürün ve hizmet sergileneceği fuar başta Türk tarım sektörünün ilerlemesine büyük katkı sunacak.

Fuarda yeni teknik ve teknolojilerin çiftçilere ulaştırılması, ürünsel bazda yeni alıcılar ile buluşturulması, teknik ekipman ve makine konusundaki yeniliklerin sektör temsilcileri ve nihai tüketicilerle buluşturulması ve bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

14’ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK

Kobi Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, 12-15 Eylül arasında gerçekleştirilecek fuar ile ilgili açıklamada bulundu.

Tokat yaptığı açıklamada, “Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon tarafından Yozgat Fuar merkezinde 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde Yozgat Belediyesi ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasının katkıları ve Yozgat Ziraat Odası Başkanlığı, Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanlığı, Yozgat Ticaret Borsası, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat İl Tarım Orman Müdürlüğü, Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi, Yozgat İlçe Ziraat Odaları destekleriyle 14. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek” dedi.

“YOZGAT MERKEZ KONUMDA”

Başkan Tokat, “Yozgat’ın ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olmasından dolayı stratejik açıdan merkez konumunda olan Yozgat’ın E-88 karayolu üzerinde be ülkenin tam ortasında bir il konumunda olması nedeniyle doğu ile batının bağlantı yollarının il merkezinden geçmesi ve illerin Kayseri, Çorum, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara, Nevşehir Yozgat’a yakın olması sebebiyle geçen yıl 234 bin ziyaretçiyi ağırlayan Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarının bu yıl yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor” ifadelerini kullandı.