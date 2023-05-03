İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısında Yozgat’ın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, tanıtıma yönelik sürdürülen iletişim süreçlerini güçlendirmek ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyon sağlamak gibi konular konuşuldu.

Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıya kurum müdürleri de katıldı. Toplantıda Yozgat’ın tanıtımı ve gelişimi noktasında yapılacak çalışmalar konuşulup değerlendirildi.

Toplantıda Vali Ziya Polat, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ açıklamalarda bulundular.

Deprem zamanında “İyi ki Yozgat Valisiyim” dediğini belirten Polat, Yozgat’ın tanıtımı noktasında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“KAZANKAYA PROJESİ KABUL”

Spor ve eğitim turizmi Yozgat’a kazandırmak istediklerini söyleyen Vali Ziya Polat, “Yozgat Türkiye’nin tam ortası, lezzetin tam ortası, tarihin, turizmin, eğitimin tam ortası. TEKNOFEST’te birincilerimiz çıkmaya, dereceler yapılmaya başladı ve katılımlar çoğaldı. Spor kenti olma yolunda ilerliyoruz. Geçtiğimiz hafta bin 165 çocuğumuzu Yozgat’ta ağırladık. İşte bunlar spor ve eğitim turizmidir. Eğitim şehri olma yolunda ilerliyoruz. Eğitim altyapısı olarak hiçbir sıkıntımız yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta birçok okulumuzun ihalesini verdik. Merkezdeki kütüphanemizin daha doğrusu yaşam merkezimizin de ihalesini yaptık. Geldiğimizden beri sadece Kazankaya’ya dokunamamıştık. Çok şükür Kazankaya için hazırladığımız proje de kabul oldu. Sanayi Bakanlığımız, Orman Bakanlığımız ve İl Özel İdaremiz ortaklaşa yapacaklar. Turizme, Yozgat’a, Kazankaya’ya güzel bir katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

“YOZGAT’IN TANITIMINA AĞIRLIK VERİYORUZ”

Yozgat’ın misafirini ağırlamayı bildiğini ve insanları Yozgat’a çekmek istediklerini kaydeden Polat, “Sarıkaya Roma Hamamı’na da dokunmamız gerek demiştik. Oradaki işin yüzde 70-80’i bitti. Müteahhitle ilgili bir sorun var. Halledilmezse iptal edeceğiz başka birisine veririz. Sarıkaya’da artık tüm insanlarımızın rahatça gezeceği, gezerken mutlu olacağı bir mekân yapıyoruz. Biz projeye başlarken ilk valilik konutunu yıkarak başlamıştık ki insanlara da örnek olsun diye. Tüm STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları, basınımız hep birlikte ilin tanıtımına ağırlık veriyoruz. Buraya gelen insan Yozgat’ı ve Yozgatlıyı sever. Yozgat misafirini ağırlamayı bilir, misafirperverliğini gösterir. Bizim sadece insanları buraya çekmemiz lazım” diye konuştu.

“İYİ Kİ YOZGAT VALİSİYİM”

YouTuberları Yozgat’ta ağırlayacaklarını ve çekimler yapacaklarını dile getiren Polat, şu ifadelere yer verdi; “Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve ORAN ajansıyla beraber gençleri, bilgiye ulaşabilecek insanları buraya getirmeyi düşünüyoruz. Yazın güzel çekimler yapıp, YouTuberları da burada ağırlayıp, çekimler yapacağız. Yanan Hamam’ın restorasyonu yapılıyor şu an. Yanındaki ve arkasındaki binayı belediyemiz yapıyor. Orada da bir turizm merkezi, konak merkezi yaparız. Arkasındaki Cevizli Konağı bitmiş durumda. Oranın da içerisinde belediyemiz güzel bir çalışma yapar. Biz de kullanırız gelen misafirleri orada ağırlarız diye düşünüyoruz. Yozgat için çalışan, değer veren, katma değer sağlayan, tanıtımına destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yiğitler Şehri Yozgat’ımız herkesi görmesi gerektiği bir şehir. Sadece turistik, tarihi, doğal güzellikleri, lezzetinin değil insanının da tanınması gerektiğini düşünüyorum. Hep söylüyorum. Deprem zamanı ‘İyi ki Yozgat Valisiyim’ dedim. Yozgatlının gücünün nerelere kadar uzandığını gördük şükür. Yozgatlı kardeşlerimize, hemşehrilerimize tekrar teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.”

“YOZGAT İÇİN KARARLAR ALACAĞIZ”

Toplantı başlamadan önce bir açıklama yapan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, “Yozgat’ın tanıtımı ile alakalı yapacağımız işler ile ilgili bir planlama toplantısı yapacağız. Daha önceki toplantımız maalesef deprem nedeniyle yapılamamıştı. İnşallah bu seneyle ilgili yapacağımız planlamayı bu toplantıda Yozgat için kararlar alacağız. Bu sebeple bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığımızın resmi tanıtım ajansı TGA Bölge Sorumluları Yıldırım Bey ve Ayça Hanımlar buradalar. Onlar da bir sunum yapacaklar. Otellerle alakalı sürdürülebilirlikle alakalı bir programımız var ve onun sunumunu gerçekleştirecekler. Doğumunun 100’üncü yılı olması sebebiyle Abbas Sayar için yapılacak çalışmalar ile ilgili genel bir toplantı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“BİR ETKİNLİK YAPMAK İSTERİZ”

Abbas Sayar’ı anmak adına da bir çalışma yapacaklarını söyleyen Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, “Abbas Sayar’ı hem bölgemizde yeniden yâd etmek hem de Türkiye’ye tanıtmak amaçlı üniversitemizin öncülüğünde bir etkinlik yapmak isteriz. Abbas Sayar’ın doğumunun 100’üncü yılı münasebetiyle turizm faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan