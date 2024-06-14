Yozgat Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 10 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Festivali, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi tarafından verilen konserle sona erdi.

Toplamda 13 lisenin katıldığı ve 6 bin 500 tiyatro severin izlediği festival, büyük ilgi gördü. Yozgat Şehit Mustafa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Durmuş Delibaş Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Lisesi, Serpil Akdağ Anadolu Lisesi, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi festivalde sahne aldı.

Festival, gençlerin tiyatro sanatına olan ilgisini artırmayı ve yeteneklerini sergilemelerine olanak tanımayı amaçladı. Tiyatro severlerin yoğun ilgisi, etkinliğin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağladı. Festival boyunca sahnelenen oyunlar, izleyicilerden tam not aldı ve geleceğin tiyatro sanatçılarına destek olundu.