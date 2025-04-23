Yozgatspor 1959 FK ve Sarıkaya Belediyespor arasındaki kıyasıya yarış, sezonun final haftasında netleşecek.

YOZGATSPOR SON HAFTAYI BAY GEÇİYOR

Şampiyonluk yarışındaki güçlü adaylardan Yozgatspor 1959 FK, son haftayı bay geçiyor. Bu durum, Yozgat temsilcisinin hanesine hükmen 3 puan yazılması anlamına geliyor. Yozgatspor bu sonuçla puanını 23’e yükseltecek ve gözünü Sarıkaya Belediyespor’un maçına çevirecek.

SARIKAYA BELEDİYESPOR’UN TEK ŞANSI GALİBİYET

Sarıkaya Belediyespor ise şampiyonluk yolunda kader maçına çıkacak. 22 puanla ikinci sırada yer alan Sarıkaya ekibi, 26 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te Boğazlıyan İlçe Stadı’nda Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’a konuk olacak. Bu karşılaşmada kazanmak zorunda olan Sarıkaya, ancak 3 puanı alması halinde puanını 25’e çıkararak Yozgatspor’un önünde sezonu tamamlayabilecek.

BERABERLİK VEYA MAĞLUBİYET DURUMUNDA YOZGATSPOR ŞAMPİYON

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde Sarıkaya Belediyespor 23 puana ulaşacak. Ancak iki takım arasında oynanan maçlarda Yozgatspor 1959 FK üstün durumda olduğu için ikili averaj avantajı Yozgat temsilcisinin lehine işleyecek. Bu senaryoda şampiyon Yozgatspor olacak. Sarıkaya’nın mağlubiyet alması durumunda ise puanı değişmeyecek ve Yozgatspor şampiyonluğunu ilan edecek.