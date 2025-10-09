2025-2026 sezonu Yozgat Süper Amatör Ligi fikstür çekimi, Yozgat Belediyesi Çamlık Lokantası’nda gerçekleştirildi. Bu yıl ligde 9 takım mücadele edecek.

9 Takım Mücadele Edecek

Yozgat Belediyesi Çamlık Lokantası’nda yapılan 2025-2026 sezonu Yozgat Süper Amatör Ligi fikstür çekimine kulüp yöneticileri ve spor camiası temsilcileri katıldı.

Bu sezon Süper Amatör Lig’de Bişek Spor, Boğazlıyan Şeker, Tuzkaya, Kale Spor, Yozgat Spor, Esnaf Spor, Boğazlıyan Belediyesi, Akdağmadeni Spor ve Sarıkaya Spor yer alacak.

“Önceliğimiz İnsan Sağlığı”

Fikstür çekiminde konuşan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mustafa Hakan Bektaş, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı, “Yozgat'ımızın cefakâr, vefakâr kulüp yöneticileri ve oyuncuları hepiniz hoş geldiniz. 2025-2026 sezonunda ilk kez Süper Amatör Lig uygulaması yapılacak. Mücadele edecek 9 takımımıza başarılar diliyorum. Önceliğimiz insan sağlığı olacak. Amacımız sporu, futbolu belirli bir noktaya taşımak. Dövüşsüz, kavgasız, centilmence bir sezon temenni ediyorum.”

Bektaş, ayrıca Kasım ayında düzenlenecek olan UEFA C antrenörlük kursuna da değinerek, “6 Kasım’da Türkiye Futbol Federasyonu onaylı UEFA C kursumuz başlayacak. 35 antrenör adayı bu kursla belgelerini alacak. Bu da Yozgat için bir ilk olacak” dedi.

İlk Hafta Maç Programı

Yapılan kura çekimi sonucunda ligin ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Boğazlıyan Şeker – Sarıkaya

Boğazlıyan Sağlık – Akdağmadeni

Kale Akıncılar – Yozgat 1959

Tuzkaya – Bişek

Esnaf Spor – Bay