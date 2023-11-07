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Show Tv televizyon kanalında her hafta Cuma akşamları ekranlara gelen Türk Televizyon Dizisi olan “Kızılcık Şerbeti” izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildiğini belirten Başkan Başkal, “Kızılcık Şerbeti dizisinin 03 Kasım 2023 tarihli 37'nci bölümünün 1 saat 52'nci dakikasında ‘Sen bir memur kızı değilsin’ cümlesi sarf edildi” dedi.

Dizide kullanılan cümlenin kullanış amacından, 657 sayılı DMK’ya bağlı çalışan devlet memurlarını aşağıladığı anlaşıldığını söyleyen Başkan Başkal yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen dizi, belli bir eğitim seviyesine gelmiş, gerekli sınavlarını başarı ile geçmiş ve Devlet Memuru olmaya hak kazanmış kişilerin çalışarak para kazanmasını aciz ve kötü bir durum olarak atfetmektedir. Türk aile yapısının işlendiği ve her yaştan kesimin izlediği bu dizinin Devletimize bağlı asli ve sürekli kamu hizmeti ifa eden Devlet Memurlarına yönelik aşağılayıcı söylemleri kabul etmiyor ve ilgili söylemler hakkında RTÜK’e başvuracağımızı bildiriyoruz. Türk Büro Sen olarak, Devlet Memurlarının daha da yüceltilmesi için emek sarf eden, özlük haklarını korumak için bunca yıldır faaliyet gösteren Sendikamız, bahsi geçen dizide Devlet Memurlarını aşağılayarak paylaşan Kızılcık Şerbeti dizisini; senaristleri, oyuncuları ve bu diziyi Show Tv kanalında yayınlama yetkisi verilen kişileri şiddetle kınadığımızı, kamuoyuna saygıyla duyulur” ifadelerine yer verdi.