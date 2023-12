Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başkan Kabayel, “Pençe Kilit Harekât Bölgesinde yaşanan hain terör saldırısı neticesinde verdiğimiz şehitler hepimizi derinden yaralamıştır” dedi.

Teröristlerin hedeflerine asla ulaşamayacağını dile getiren Kabayel yaptığı açıklamada, “Bölge ülkelerinin istikrarına, milletimizin huzuruna ve birlikteliğimize darbe vurmaya yönelik bu terörist eylemi şiddetle lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Yıllardan beri genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden masumları katleden eli kanlı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırı, terörün son çırpınışlarıdır” şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda terörün başını ezdiğimiz, dünyanın her köşesinde mazlumlara sahip çıkıp, zalimlerin karşısına dikildiğimiz ve Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine daha bir inanmışlıkla yürüdüğümüz bu günlerde gerçekleştirilen bu saldırı, teröristlerin hangi güçler tarafından kontrol edildiğini ortaya koyduğunu belirten Başkan Kabayel, “Bu terör eyleminin bölgedeki suların iyiden iyiye ısındığı günlerde gerçekleşmesini manidar buluyor, devletimiz üzerinde alçak planlar kuran güçlerin ülkemizi hangi noktaya çekmek istediğinin bir kere daha açığa çıktığını görüyoruz. Terör örgütleri ve onların gizli açık uzantılarının emellerine ulaşamayacağını, Türk milletinin her bir ferdinin hainler karşısında birlikte ve dimdik ayakta olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyoruz. Uzun yıllardan beri kanlı bir terörün acı bedeli olarak on binlerce vatan evladımızı şehit verdik. Bundan sonra tek bir vatan evladının burnunun dahi kanamaması için ne gerekiyorsa yapılmalı, teröristlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Türkiye Kamu Sen olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörün son bulması için her türlü girişime ve gerçekleştirilecek her eyleme destek veriyor, güvenlik güçlerimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Ülke içinde teröre karşı birlik ve beraberliğin sağlanması, ülkemizde huzur ortamının korunması açısından son derece önemlidir. Ülkemizdeki terör belasının son bulması; milletimizin birlik ve beraberliği; dostluk ve kardeşliğimizin ilelebet sürdürülmesi için tüm sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, kişi, kurum ve kuruluşların milli hassasiyetlerimiz doğrultusunda ortak hareket etmesi ve güç birliği oluşturması hepimizin arzu ettiği bir durumdur. Türkiye Kamu Sen olarak terörün kökünün kazınması, Anayasamızda ifadesini bulan ‘devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün’ pekiştirilmesi için üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Terörü ve teröristleri bir kere daha lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman vatan evlatlarına Yüce Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.