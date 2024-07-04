Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, yeniden toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti müracaatında bulunduklarını söyledi.

Başkan Akyol, sosyal hizmet işçisinin Öz Sağlık İş Sendikasına olan güveni yeniden yetkiye dönüştüğünü söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Akyol şunları söyledi: “Yine yeniden Öz Sağlık İş, sosyal hizmet işçisinin sendikasına olan güveni yeniden yetkiye dönüşüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işyerlerinde görev yapan ve yetki çoğunluğunu Sendikamıza veren sosyal hizmet emekçileri adına ‘yeniden toplu iş sözleşmesi’ yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti müracaatında bulunduk. Gerek toplu iş sözleşmemiz gerek yapmış olduğumuz ek protokoller, gerekse yetki sürecinde Sendikamız Öz Sağlık İş çatısını tercih eden, bizlere inanan-güvenen ve bizlerle yol yürümeye devam kararı alan tüm sosyal hizmet çalışanları arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.