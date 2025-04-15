Başkan Şerefli, okulların kapanmasına iki ay kala ve il içi ile il dışı yer değiştirme süreci öncesinde alınan bu kararın, öğretmenlerin mağduriyetine yol açacağını ifade etti.

Şerefli, “Eğitim ve öğretim yılının sonuna gelinmekte olduğu bir zaman diliminde, yaz tatili dönemi sonrası normların yeniden belirleneceği bir süreç öncesinde norm kadro fazlası sayılan öğretmenlerin tercihte bulunmaya zorlanması ve resen atamaya tabi tutulması, öğretmen açığını kapatmayı sağlayacak somut ve kalıcı bir çözüm yolu sunmamaktadır” dedi.

Valiliklerce oluşturulan ilçe gruplarının, objektif kriterler belirlenmeden düzenlendiğini belirten Şerefli, “Normlar ve ihtiyaçlar belirlenmeden, mesafe, ulaşım imkanları ve aile bütünlüğü dikkate alınmadan yapılan ilçe grupları arasında norm kadro fazlası öğretmen ataması yapmak, sadece çalışma barışını bozacaktır” dedi.

Proje okullarına atama veya görevlendirme yapılmayan öğretmenlerin norm kadro fazlası sayılmaması gerektiğini belirten Şerefli, sözlerine şu şekilde devam etti: “Proje okullarına atanmadan veya görevlendirilmeden önceki okullarında norm kadro fazlası sayılmayan öğretmenler, başarıları, çabaları ve emekleri göz ardı edilmeden değerlendirilmelidir.”