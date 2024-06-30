Şerefli, "81 ilde 800 otel Memur-Sen Avantajda! Kısa sürede otel sayısı 1200'ün üzerine çıkacak. Üyelerimize özel fiyatlarla iş, seyahat ve tatil konaklamaları sunulacak" şeklinde konuştu.

Rezervasyonların yalnızca çağrı merkezi aracılığıyla yapılabileceğini ve haftanın altı günü, pazar hariç, Memur-Sen Avantaj çağrı merkezine ulaşılabileceğini belirtti.

Kenan Şerefli, Memur-Sen'in sendikacılık alanında Türkiye’nin markası olduğunu vurguladı. "Sektörlerle işbirliği kapsamında üyelerimize kazandırmaya devam ediyoruz. Memur-Sen olarak katma değeri yüksek projelerimize bir yenisini daha ekliyor, markaların işbirliği ile Memur-Sen Avantajlar Dünyası'na üyelerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendikal mücadelenin sadece gelir artırmaya değil, aynı zamanda gider azaltmaya yönelik olduğunu ifade eden Şerefli, "Gelirlerimizin artırılması için verdiğimiz mücadeleyi, giderlerimizin azalması için de veriyoruz. Sendikal mücadelemize yenilikçi bir adım daha ekliyor, Memur-Sen Ailemizin her ferdi, tüketici olarak da özel indirimlere, özel fiyatlara ve özel kampanyalara sahip olsun istiyoruz" diye konuştu.

Memur-Sen üyeleri için sunulan avantajlar, gıdadan e-ticarete, giyimden akaryakıta, teknolojiden oto alımına, beyaz eşyadan mobilyaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şerefli, "Sektörün markalarını bir araya getirdiğimiz çalışmayla Memur-Senli olmanın ayrıcalığını büyütmeye hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Şerefli'nin açıklamaları, Eğitim Bir-Sen üyeleri arasında büyük memnuniyet yarattı. Yeni avantajlar, üyelerin hayatını kolaylaştıracak ve ekonomik anlamda önemli fırsatlar sunacak.