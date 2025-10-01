Şerefli, toplantıda üyelerin taleplerini dinleyerek, eğitim ve çalışma koşullarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, sendikal çalışmaların etkin yürütülmesi ve üyelerin haklarının korunması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydıncık Eğitim Bir Sen Temsilcisi Mehmet Akif Camcı ve diğer işyeri temsilcilerine ilgileri ve katkılarından dolayı teşekkür eden Şerefli, “Üyelerimizle bir araya gelmek, onların sorunlarını ve beklentilerini yerinde dinlemek bizim için çok değerli. Önümüzdeki dönemde de birlikte hareket ederek eğitim çalışanlarımızın haklarını korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şerefli, üyelerin fikir ve önerilerinin sendikal faaliyetlerde yol gösterici olduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca, sendikal dayanışmanın önemi ve Eğitim Bir Sen’in üyeleriyle birlikte yürüttüğü projeler üzerinde duruldu.