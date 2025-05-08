Kabayel, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Eylül 2023 tarihli yazıları ile rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yapılacak danışmanlık tedbiri ödemelerine ilişkin sorularını Milli Eğitim Bakanlığı’na ilettiklerini belirtti.

Kabayel, “Bu ödemelerin hangi kıstaslar gözetilerek yapılacağı, dosya başına mı yoksa genel olarak mı ödeneceği, başvuru gerekip gerekmediği ve geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı hususlarında bilgi talep etmiştik” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın 20 Aralık 2024 tarihli yazısında, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte rehber öğretmenlere danışmanlık tedbiri görevleri karşılığında yapılacak ödemelerin 14 Kasım 2024’ten itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacağının açıklandığını ifade eden Kabayel, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 5 Mayıs 2025 tarihli yazısında da bu doğrultuda işlem yapılacağının duyurulduğunu aktardı.

Kabayel, konunun açıklığa kavuşması için yapılan düzenleme nedeniyle Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.