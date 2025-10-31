Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Yerköy’de eğitim kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Kabayel’e ziyaretlerinde Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz ve Türk Eğitim-Sen Yerköy İlçe Başkanı Serhat Gülcegül eşlik etti.

Program kapsamında; “Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu. Yerköy Şehit Muammer Nacakoglu İmam Hatip Ortaokulu. Yerköy Şehit Yücel Yılmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi. Yerköy Sekili Şehit Osman Pekşen İlk ve Ortaokulu ziyaret edilerek eğitim ve öğretim süreçleri hakkında değerlendirmeler yapıldı, öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerde, ilçede devam eden banka promosyon görüşmeleri, norm fazlası öğretmen atamaları, toplu sözleşme kazanımları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) süreci gündeme alındı. Öğretmenlerin talep ve beklentileri dinlenirken sendikanın bu başlıklarda yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kabayel, eğitim çalışanlarıyla her zaman dayanışma ve istişare içinde olmaya önem verdiklerini belirterek, “Eğitimin kalitesinin artması, öğretmenlerimizin haklarının korunması ve üyelerimizin sorunlarının çözümü için sahadayız. Tüm paydaşlarımızla birlikte, eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kabayel, okullarda kendilerini ağırlayan yöneticilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, “Misafirperverlikleri ve samimi kabulleri için okul idarecilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.