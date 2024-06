Başkan Kabayel, “Türk Eğitim-Sen her durumda iyiyi, güzeli, doğruyu, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öngören; yüreğinde hoşgörüyü eksik etmeyen, adalet çizgisinden şaşmayan eğitim çalışanlarının kuruluşudur. Duruşu, eylemleri, söylemleri ile eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisidir. Büyük bir sevdanın, büyük bir mücadelenin adıdır. Sendikamızın 32. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Daha nicelerini görmek dileğiyle” dedi.

Kabayel sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorunların çözümü, hakların kazanımı ve mevcut hakların korunması için tek yol örgütlü mücadeledir. Bu nedenle bir grup fedakâr eğitim çalışanı 18 Haziran 1992 yılında Türk Eğitim Sen’e hayat vererek, kutlu mücadelenin fişeğini ateşlemiş oldu. Evet, Türk Eğitim-Sen kurulduğu ilk günden itibaren artık eğitim çalışanları kimsesiz değildi. Eğitim çalışanları, omuz omuza mücadele edebilecekleri, her koşulda haklarını talep edebilecekleri sendikanın Türk Eğitim Sen olduğunu çok iyi biliyorlardı. Nitekim sendikamızın çatısı altında buluşan üyelerimiz, her zaman birlik olmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın gücünü hissetmişlerdir. ‘Ben’ değil, ‘Biz’ olma bilincini ve duygusunu örgütlü mücadelenin temel şartı olarak kabul etmişlerdir. 32 yıldır her zaman temsil ettiğimiz kesimin bir mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milletimizin hissiyatına tercüman olmak için gece- gündüz çalıştık. ‘Türkiye için varız’ diyenlerin oluşturduğu Türk Eğitim Sen’in temel amaçlarından bir tanesi üyelerinin hak ve kazanımlarının korunmasının yanı sıra ülkemizin gelişmesine katkı sunmak ve 21. Yüzyıl hedefler doğrultusunda düşeni çekinmeden yapmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur’ der. Biz de ülkemiz için her zamankinden daha fazla çalışmak, sendikacılığın kutup yıldızı Türk Eğitim Sen’i geleceğe en başarılı şekilde taşımak için her türlü gayreti sergiliyoruz. Sendika olarak amacımız gelecek nesillere güzel bir miras bırakmaktır. Davasına Türk milletine sevdalı, inanmışların bir araya gelerek oluşturduğu Türk Eğitim Sen, sağa sola sapmadan, kimsenin karşısında el pençe divan durmadan yoluna devam etmektedir, edecektir. Türk Eğitim Sen, anayasamızda yer alan temel değerlere koşulsuz bağlı ve bu temel değerleri Türk milletinin varlık gerekçesi olarak kabul edenlerin vücuda getirdiği büyük sivil toplum kuruluşudur. Türk Eğitim Sen, Türkiye’dir! Her yıl katlanarak büyüyen Türk Eğitim-Sen, bugün 255 bini aşan üyesiyle yoluna devam ediyor. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Bu vesileyle sendikamızın kurulduğu günden itibaren, yönetim kademesinde görev yapmış, üye olmuş, destek vermiş, büyümesinde, gelişmesinde katkı sunuş herkesten Allah razı olsun. Camiamıza verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyor, vefat eden yol arkadaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum.”