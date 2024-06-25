Başkan Kabayel, “1992 yılının 24 Haziran’ında kamu görevlilerinin haklarını korumak ve gözetmek amacındaki cesur yürekli memurlarımızın, ‘İlkemiz önce ülkemiz’ düsturuyla kurduğu Türkiye Kamu-Sen’in şerefle geçen 32 yılın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kabayel yaptığı açıklamada, “Çıktığımız bu yolculuğun 32’nci yılında, vatan ve millet sevgisinin yıkılmaz kalesi, Türk memurunun güçlü ve gür sesi, yılmaz savunucusu olarak, taviz vermediğimiz ilkelerimiz, felsefemiz ve erdemli duruşumuzla Türk sendika hareketinde mümtaz bir yer edindik. Türkiye Kamu-Sen’in ruh bulduğu davanın neferleri olarak kuruluş değerlerine sımsıkı bağlı bir şekilde, fikri alt yapımızı oluşturan eşsiz membaın kıymetinin bilinci içinde sendikal faaliyetlerimizi kararlılıkla yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu Sen olarak kurulduğumuzdan beri memur ve emeklilerimizin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için kıyasıya mücadele verdiklerinin altını çizen Başkan Kabayel, “Kurumlarımızın daha verimli olması, kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılması için çalıştık, fikirler ürettik, öneriler geliştirdik. 32 yıldır, çalışma hayatında her türlü ayrımcılığın yok edilmesi ve hakkaniyetli bir yapının kurulması için samimiyetle mücadele eden tek sivil toplum kuruluşu olduk. 32 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Kamu görevlilerinin grevli, toplu sözleşmeli, siyaset ve yönetime katılma haklarını içeren sendikal hakların kazanılması ve insanca yaşama yetecek düzeyde refah ücretine kavuşması yolunda verdiğimiz mücadeleyi yükselteceğiz. Bu mücadeleyi verirken milli ve manevi değerlerimizden asla vazgeçmeyecek, ayrımcılara, bölücülere, gizli açık terör destekçilerine asla prim tanımayacağız” diye konuştu.

Kabayel açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar, başta Kurucu Genel Başkanımız Ali Işıklar olmak üzere, Türkiye Kamu Sen camiası içinde yer almış, yönetim kademesinde görev yapmış, üye olmuş, destek vermiş herkese teşekkür ediyor; ailemize kattıkları değerden dolayı minnetlerimizi ifade ediyor, ebedi aleme irtihal eden tüm dava arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Dünya durdukça bayrağımızın göklerde dalgalanması, Türk memurunun dinmeyen sesi, hak mücadelesinin yılmaz neferi olan Türkiye Kamu Sen’in baki kalması dileklerimizle Konfederasyonumuzun kuruluşunun 32’nci yılını kutluyoruz.”