Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, okul ziyaretleri kapsamında Süleyman Sırrı İçöz İlkokulu ile Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Başkan Mahmut Sunay Kabayel, öğretmen ve eğitim çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

İl genelinde sürdürülen okul ziyaretleri kapsamında Kabayel, Süleyman Sırrı İçöz İlkokulu ve Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerle istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerde öğretmenlerin talep ve önerilerini dinlediklerini belirten Kabayel, “Türk Eğitim Sen olarak her zaman alanlardayız. Öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın sesi olmayı sürdürüyoruz. Okullarımızı ziyaret ederek hem sorunları yerinde görüyor hem de çözüm önerilerimizi birlikte değerlendiriyoruz” dedi.