Türkiye Kamu Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka altında insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Kabayel, yaptığı açıklamada, sivillere yardım götürmeyi amaçlayan tamamen insani bir girişime yönelik bu müdahalenin uluslararası hukukun, insan haklarının ve en temel insani değerlerin açıkça ihlali olduğunu vurguladı.

Gazze’de milyonlarca sivilin ağır bir abluka ve zulüm altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Kabayel, hiçbir baskı ve şiddetin, hiçbir silah ve propagandanın haklı bir davanın sesini boğamayacağını söyledi.

Kabayel, dünyanın birçok ülkesi tarafından Filistin Devleti’nin tanındığını belirterek, İsrail’in soykırım uygulayan bir devlet olduğunun kabul edileceğine ve gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına inandığını ifade etti.

Türkiye Kamu Sen olarak bu onurlu mücadelede Filistin halkının ve Gazze’nin yanında olduklarını bir kez daha ilan eden Kabayel, “Adaletin, özgürlüğün ve insanlığın sesi, bombalarla susturulamayacak; Filistin’in varlık mücadelesi er ya da geç zaferle taçlanacaktır. İnsanlığın vicdanı susturulamaz” dedi.