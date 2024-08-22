Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları Ek Ödeme Çalıştayı Sonuç raporunda, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yapanların ek ödeme konusundaki mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporda, “Merkez Teşkilatında çalışanların sabit ek ödemelerden yüzde 20 artırımlı yararlanamaması önemli ve öncelikli sorundur” denildi.

Sağlık Sen, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları Ek Ödeme Çalıştayı Sonuç Raporu’nu web sitesinde yayınladı. Raporda, Merkez teşkilatının sabit ek ödemedeki yüzde 20'lik artıştan yararlanamaması, merkez ve taşra teşkilatı arasındaki ek ödeme farklılıkları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çalışanlarının mağduriyetleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ek ödeme alan çalışanların, 209 sayılı Kanun'a tabi çalışanlar ile eşit haklara sahip olamaması gibi bir çok soruna dikkat çekilerek, çözüm önerileri sıralandı.

Merkez teşkilatı ile taşra teşkilatının farklı hükümlere tabi olması iş barışını bozduğunu söyleyen Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, “Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı arasında ek ödeme konusunda tabi olunan hükümler açısından farklılıklar bulunduğuna vurgu yapılan raporda, bu durumun iş barışını olumsuz etkilediği kaydedildi. Raporda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan tüm çalışanların, 209 sayılı Kanun kapsamına alınması ve toplu sözleşme maddesine istinaden yüzde 20 sabit ek ödeme artışından faydalanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, merkez teşkilatında görevli personele taban ek ödeme ve teşvik ödemelerin yapılabilmesini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Eroğlu, raporda araştırmacı kadrosunda olanların da sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20’lik artıştan, taban ek ödeme ve teşvik ek ödemelerden yararlanamadığını söyledi.

Eroğlu raporda sorunlara ilişkin çözüm önerileri şu şekilde sıraladı: “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde, taşra teşkilatı personeli için taban ödeme ve teşvik ek ödeme sistemi bulunmaktadır. Taban ödeme, çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla ödenmektedir. Teşvik ek ödeme ise, personelin görev yaptığı sağlık tesisinde hizmete katkısı ve verimliliği gibi kriterlere göre hesaplanarak verilmektedir. Taban ödeme ve teşvik ek ödeme sisteminin, merkez teşkilatı için de uygulanarak, çalışanın motivasyonu artırılmalı ve hizmet verimliliğine göre çalışanların teşvik ek ödeme alması sağlanmalıdır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname içerisine, ‘209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası kapsamında ödeme yapılamayan personele, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre yapılan ek ödeme, yüzde 20 artırımlı ödenir.’ hükmünün eklenmesi gerekmektedir. İlgili hükmün eklenmesi; Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapanlar ile araştırmacı kadrosunda görev yapanlar gibi ek ödeme konusunda mağduriyet yaşayan çalışanların sorunlarına çözüm olacaktır. Çözüm hususunda izlenebilecek bir diğer yol ise; Bakanlık merkez teşkilatı çalışanlarına, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak, sözleşmeli yöneticilik üzerinden kadro verilmesidir. Araştırmacı kadrosunda görev yapanlar için; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11' inci maddesine; ‘Araştırmacı’ olarak atanmadan önceki ünvanlara ve görevlerine ait zam, tazminat, ek ödeme, yan ödeme vb. ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir hükmü eklenmelidir.’ Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde görev yapan çalışanlara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname üzerinden aldıkları ek ödemede, yüzde 20 oranında artış sağlanmalıdır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda ek ödeme sorununun çözülmesi için; 209 sayılı Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, ‘tabip ve eczacı unvanlı’ ibaresi kaldırılarak, kapsamının genişletilmesi sağlanmalı ve kurumdaki diğer çalışanların da, döner sermaye ek ödemesi alabilmesinin önü açılmalıdır. Böylece, yüzde 20 artırımlı sabit ek ödemeden, tüm kurum çalışanları faydalandırılmış olacaktır.”