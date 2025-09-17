Akyol, Kamu Çerçeve Protokolü ve Memur Toplu Sözleşmelerinin ardından sosyal medya ve bazı sendikalar aracılığıyla yürütülen tartışmaların çalışma barışını zedelediğini ifade etti.



“‘İşçi ücretleri memur maaşlarını geçti, diplomanın hakkını koruyun’ şeklindeki çağrılar hem gerçeği yansıtmıyor hem de kurumlarda işçi ve memur çalışanları karşı karşıya getiriyor” diyen Akyol, sağlanan kazanımların memurların mağduriyetine karşı değil, aksine memur sözleşmelerine de emsal teşkil edecek nitelikte olduğunu belirtti.

İşçilerin ücretleri ve mali haklarının toplu sözleşmelerle düzenlendiğini vurgulayan Akyol, “Diplomalı meslekler elbette kıymetlidir. Ancak unutulmamalıdır ki kamu işçilerinin önemli bir kısmı da artık üniversite mezunudur. İlkokul, lise mezunlarının yanı sıra sayıları on binlerle ifade edilen lisans ve yüksek lisans mezunu kamu işçileri de görevlerini memur arkadaşları kadar sadakatle yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Akyol, işçi ve memur kıyaslamasının toplu sözleşmelerde elde edilemeyen hakların sosyal medya üzerinden manipülatif söylemlerle gündeme taşınması olduğunu savunarak, bunun çalışma hayatına büyük zarar verdiğini dile getirdi.

Akyol, “İşçi ve memur kesimi pazarlıklarını hükümetle yapmaktadır. Masada ‘evet’ denilen kazanımlara, masa sonrasında itiraz etmek sendikal değerlerle bağdaşmaz. Aynı odada çalışan işçi ve memurları birbirine düşman etmek kimseye fayda sağlamaz, çalışma barışını da korumaz” değerlendirmesinde bulundu.