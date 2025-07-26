Sendika yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen ilk ziyarette, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevine atanan Mustafa Şahin ile Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Murat Başkal ziyaret edilerek yeni görevlerinde başarı temennisinde bulunuldu.

Heyet daha sonra Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine atanan Sencer Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Şube Başkanı Mehmet Akyol, misafirperverliklerinden dolayı yöneticilere teşekkür ederek, “Yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyor, sağlık camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.