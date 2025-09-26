Başkan Akyol, toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin bilgi verdi, sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi.

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, Yerköy Şehit Osman Erbaş Devlet Hastanesinde görev yapan sendika üyelerini ziyaret etti.

Akyol, ziyaret kapsamında yeni dönem Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sözleşmenin, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının geliştirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Akyol, sendikanın bu süreçte üyelerinin haklarını en güçlü şekilde savunacağını ifade etti.

Ziyarette hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Akyol, üyelerin dile getirdiği talep ve önerileri dinledi. Çalışanların sorunlarını not aldığını belirten Akyol, sendika olarak çözüm için ilgili mercilerle görüşmelerin sürdürüleceğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının fedakârlıkla görev yaptığını dile getiren Akyol, “Öz Sağlık İş Sendikası olarak her koşulda üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların haklarını korumak ve çalışma barışını sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Misafirperverliklerinden dolayı hastane yönetimine ve çalışanlara teşekkür eden Akyol, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.