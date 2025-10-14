Cadde Kısa Video Hazırladı

Yozgat Cadde taraftarlar derneği yeni stadyum için kısa bir video hazırladı. Videoda Yozgatlı taraftarlara seslenen Cadde taraftarlar derneği gurubu, Stadyumun son halini Yozgatlı sporseverlere sundu. Şimdiden Yozgatlı taraftarları heyecanlandıran video, sosyal medyada beğeni aldı.

Yozgatlının 5 Senelik Stadyum Özlemi Bitiyor

Yozgat’ın 5 senelik stadyum özlemi bitiyor. Yozgatlı sporseverler heyecanla stadın bir an önce hizmete girmesini bekliyor. Bu doğrultuda stadyumdaki gelişmeler sporseverler tarafından takip ediliyor. İl Başkanı Avukat Hasan Kandemir, İl Başkan Yardımcısı Ömer Rıza Karakoç ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Şahin Hopur, yüklenici firma yetkilisinden son bilgileri aldı. Son bilgiler ışığında 20 Ekim Pazartesi günü çim seriminin yapılması bekleniyor. Çim seriminin ardından stadyum hizmete girmesi bekleniyor.