Hopur, yaptığı açıklamada, stadyumun FIFA standartlarına uygun hibrit çimle donatıldığını belirterek, “Yeni çim sistemimiz hem profesyonel futbol karşılaşmalarına hem de altyapı maçlarına uygun dayanıklılığa sahip. Amacımız, sporseverlerimize modern ve güvenli bir tesis sunmak” dedi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor’un maçlarını oynayacağı stadyumda çim serimi tamamlandıktan sonra sulama, drenaj ve bakım sistemlerinin devreye alınacağını aktaran Hopur, “Stadyumun tribünleri, soyunma odaları ve çevre düzenlemesi gibi diğer bölümlerinde de son rötuşları kısa sürede tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Hopur, yeni zeminin hem Bozokspor’a hem de amatör spor kulüplerine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Bu proje, şehirde futbolun gelişimi ve genç yeteneklerin yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Sporseverlerimizin sabırsızlıkla beklediği modern stadyum kısa süre içinde hizmete girecek” dedi.

Hopur, hava koşullarının uygun olması halinde çim serim işlemlerinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve stadyumun yeni sezona hazır hâle geleceğini kaydetti.