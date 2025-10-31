2021 yılında yıkılan eski stadyumun yerine inşa edilen modern tesis, tamamlandığında Yozgat sporuna yeni bir soluk kazandıracak.

Şehirde spor kültürüne önemli katkı sağlaması beklenen yeni stadyumun çim serim işlemleri tamamlanırken, tribünler, aydınlatma ve ses sistemi gibi alanlarda büyük oranda ilerleme kaydedildi.

Temeli 1957 yılında atılan ve 1976’da hizmete açılan eski Yozgat Şehir Stadyumu, uzun yıllar kente hizmet vermiş, ancak ihtiyaçlara cevap verememesi üzerine 2021’de yıkılmıştı. Yerine yapılan yeni Yozgat Stadyumu, modern yapısı, konforlu tribünleri ve sportif altyapısıyla sporseverlere hizmet verecek.

Yapıda bugüne kadar şu çalışmalar tamamlandı: “Çim serim işlemleri. Koltuk montajları. Aydınlatma sistemi kurulumu. Ses sistemlerinin devreye alınması. Eksik alanlar tespit edildi.”

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Hakan Çeliksoy, stadyumda incelemelerde bulunarak mevcut durumu değerlendirdi.

Henüz tamamlanmayan bölümlerin bulunduğunu aktaran Çeliksoy, eksiklikleri şöyle sıraladı: “Yedek kulübeleri. Soyunma odaları. Hakem odaları. Tuvaletler. Kantin ve büfe alanları. Çevre düzenlemesi. Amatör kulüplere tahsis edilecek kulüp odaları.”

Çeliksoy, yetkililere daha önce yaptıkları çağrıyı hatırlatarak amatör spor kulüplerine alan tahsisi talebini yineledi: “Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Şahin Hopur’a ve Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan’a defalarca ilettik. Çevre illerde amatör spor kulüplerine ayrılan alanların örneklerini sunduk. Ancak Yozgat’ta böyle bir alan henüz göremedik. Amatör sporun gelişmesi adına bu konuda bir adım atılmasını temenni ediyoruz.”

Çeliksoy, amatör sporun şehir spor kültürü açısından önemine dikkat çekerek, “Amatör ruh yaşasın, gençler kazansın. Amatör spor biterse şehirde spor biter, spor biterse gençler çıkmazda kalır” dedi.