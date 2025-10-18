Milletvekili Süleyman Şahan, uzun süredir takip ettikleri Yozgat Stadyumu projesini yeniden incelemek üzere sahada incelemelerde bulundu. Şahan, yaptığı açıklamada stadyumun tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Stadın durumu hakkında konuşan Şahan, “Şükürler olsun, çok ciddi bir mesafe katettik. Çimlerimiz serilmeye başlandı. Önümüzdeki hafta itibariyle Allah’ın izniyle çim serim işimiz bitecek. Şu anda stadımız genel itibariyle yüzde 90’ın üzerinde tamamlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

Işıklandırma sistemiyle ilgili de bilgi veren Şahan, “Bir önceki ziyaretimizde ışıklandırmayla ilgili bir talep olmuştu o günden sonra birçok modern stadyumu inceledik yeni modern sistem bu şekilde eğer gece oynanabilir bir durum olmazsa buraya doğrudan aydınlatma sistemi ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Stadyumun Yozgat için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Şahan, “Ekim sonu itibariyle çim serimimizin biteceğini söylemiştik. Her gün süreci takip ediyoruz. Müteahhit kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanmıştı ama bütçemizi ayarlayıp çözüme kavuşturduk. Belki bu stat için 40 defa görüştük ama sonuç aldık” dedi.

Yozgat’a yakışır bir stat ortaya çıktığını söyleyen Milletvekili Şahan, kısa sürede maçların oynanacağını şu sözlerle belirtti: “Bugün oturakların, çimlerin serildiğini görmek bizleri mutlu etti. Dışarıdan görüntüsüyle de Yozgat’a değer bir proje. İnşallah önümüzdeki ay maçlarımızı burada hep birlikte izleyeceğiz.”

“Taraftarımız Takımımıza Sahip Çıksın”

Taraftarlara da seslenen Süleyman Şahan, takımın bu sezonki hedefinin bir üst lige çıkmak olduğunu ifade etti: “Bu yıl güzel bir takım kurduk. Şu an maçlarımızı Kırşehir’de oynamak zorundayız ama çimlerin toprakla kaynaşmasının ardından Yozgat’ta oynayacağız. Tüm hemşehrilerimizden takımımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Hedefimiz bir üst lig ve büyük takımların da Yozgat’ta maç yapacağı günleri görmek.”