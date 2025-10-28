Yozgat dört gözle stadyum inşaatının bitmesini bekliyor. Yozgatspor sosyal medya hesabı Yozgat stadyumu hakkındaki gelişmeleri, video paylaşarak duyurdu. Yayımlanan video da stadyum çimlerinin bittiği görülüyor. İlerleyen haftalarda stadyumun hizmete girmesi bekleniyor.
Yozgatlı taraftar ilk maçı dört gözle bekliyor
Yozgatlı taraftarlar çim serimin bittiği haberi karşısında videonun altına yorumlarda bulundu. Genel yorum, Yozgat futbola hasret kaldı. Taraftarlar bir an önce stadyumun açılmasını bekliyor görüşü hâkim.
Muhabir: Mehmet Salih Yüce