Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve güçlü aileler kurmasına katkı sağlamak amacıyla “Evlilik Öncesi Eğitim” ile “Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi” programları düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve güçlü aileler kurmasının önemine dikkat çekerek, bu amaçla “Evlilik Öncesi Eğitim” ile “Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi” programlarının düzenlendiğini açıkladı.

Topal, yaptığı açıklamada, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, gençlere evlilikte sağlıklı iletişim, empati, rol paylaşımı, kriz yönetimi ve karşılıklı beklentiler gibi temel konularda bilgiler aktarıldığını belirtti.

“Gençlerimizin evlilik sürecine bilinçli ve donanımlı adım atmaları için rehber niteliğinde programlar hazırladık” diyen Topal, ayrıca madde bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yapılan eğitimlerde toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptıklarını ifade etti.

Topal, “Amacımız, gençlerimizi sağlıklı ve güçlü aileler kurmaya hazırlamak, madde bağımlılığı gibi toplumumuzu tehdit eden sorunlara karşı bilinçlendirmektir” dedi.