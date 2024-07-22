Sorgun’da geleneksel hale getirilen SORFEST’in üçüncüsü 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Mükrimin Göleti'nde balık turnuvasıyla başlayacak.

5 Ağustos Pazartesi günü Şakir Efendi Şehir Meydanı'na kurulacak Yöresel Ürünler Sergisi ile devam edecek olan SORFEST kapsamında 7 Ağustos Çarşamba günü Eymir Kasabası'nda çocuklar için şişme oyun alanları ve atlı gösteriler düzenlenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek halk konserlerinde İlkay Selçuk & Keja, Arif Şahin ve Mümin Sarıkaya sahne alacak.

8 Ağustos Perşembe günü Doğankent Kasabası'nda çocuklar için şişme oyun alanları ve atlı gösteriler yapılacak. Yine ücretsiz olarak düzenlenecek halk konserlerinde İlkay Selçuk & Keja, Arif Şahin ve Ali Kınık sahne alacak.

SORFEST’in Sorgun ayağında ise 9 Ağustos Cuma günü Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda çocuklar için şişme oyun alanları ve animasyon gösterileri gerçekleştirilecek. Konser programında Murat Balaban, Ali Kınık, DJ Lazer Şov ve İrem Derici yer alacak.

Festivalin ikinci gününde Arif Şahin, Köfn, DJ Lazer Şov ve Dedublüman; üçüncü gününde ise Madam Arabesk, İlkay Selçuk & Keja, DJ Lazer Şov ve Ceza sahne alacak. Ayrıca motokros gösterileri, araba drift gösterileri ve birçok etkinlik vatandaşları bekliyor.

SORFEST, kültürel etkinlikler ve eğlence dolu programıyla katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, festivale tüm Yozgatlıları ve çevre illerden gelen misafirleri davet ediyor.