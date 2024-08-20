Sorgun-Yozgat yolu üzerinde hayata geçirilen Otonomi Yozgat projesi, bölgenin en büyük ticari yaşam merkezi olma iddiasıyla adımlarını atmaya başladı.

Bölgenin en büyük ticaret ve yaşam alanı olarak tasarlanan Otonomi Sorgun Yozgat büyümeye devam ediyor.

Yüzde 75’i tamamlanan bu büyük projede istinat ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile L blok alanında son çalışmalar start aldı.

Otonomi Yozgat yetkililerinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölgenin en büyük ticaret ve yaşam alanı Otonomi Yozgat’ta istinat ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile L blok alanında son çalışmalar başladı! Sizlerde bu büyük projede kolay ödeme kampanyalarıyla yerinizi almak istiyor, geleceğe akıllı yatırımla iş yeri sahibi olmak istiyorsanız Ayrıdam mevki Sorgun Yozgat otoyolu 5’nci kilometredeki satış ofisimize bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Otonomi Yozgat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer yaptığı açıklamada, “Güven vermesi alıcı ve satıcının hakkını koruması gibi cevaplar projenin güvenilirliğini artırıyor. Yılsonuna doğru yaklaşık yüzde 95 oranında tamamlanması planlanan bu büyük proje AVM otel fizibilite çalışmalarına da başladı. Birçok kurumsal markalarla görüşme halinde olan yönetim ekibi Sorgun ve Yozgat’a yakışacak bir alışveriş merkezi yapmak istiyoruz. Otonomi Yozgat olarak iş yerleri temin etmek isteyen esnaf ve yatırımcılara ise ödeme kolaylığı sağlamak adına birçok kampanya sunuyoruz. 6-12-18 gibi taksit seçenekleri sunulan projede iş yeri sahibi olmak çok kolay. Ödeme kolaylıklarıyla iş yeri sahibi olmak isteyenleri Ayrıdam köyü mevki 5. kilometre Sorgun ve Yozgat’taki satış ofisine davet eden yönetim ekibi proje hakkında bilgi almak isteyenlere müşteri ilişkileri ekibiyle yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.