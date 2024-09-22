Yozgat'ın Sorgun ilçesi ile il merkezi arasındaki karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Sorgun-Yozgat Karayolu'nda meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti.
Vali Özkan, hastane yetkililerinden yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi aldı ve tedavi süreçlerini yakından takip etti.
Ziyaret sırasında Vali Özkan, kazada yaşamını yitiren çarşı ve mahalle bekçisine Allah'tan rahmet dilerken, ailesine başsağlığı ve sabır temennilerini iletti.