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Ziyaret sırasında Vali Özkan, kazada yaşamını yitiren çarşı ve mahalle bekçisine Allah'tan rahmet dilerken, ailesine başsağlığı ve sabır temennilerini iletti.

Vali Özkan, hastane yetkililerinden yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi aldı ve tedavi süreçlerini yakından takip etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti.

Kaza , Sorgun-Yozgat Karayolu'nda meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi ile il merkezi arasındaki karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazası nda 1 çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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