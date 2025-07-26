Sivrihisar Yozgat Kaç Kilometre?

Sivrihisar Yozgat arası yaklaşık olarak toplam 363 Kilometre mesafededir.

Sivrihisar Yozgat Arası Kaç Saat?

Sivrihisar Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 3 saat 31 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Sivrihisar Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Sivrihisar Yozgat arasını otobüsle gitmek, ekonomik ve yaygın bir ulaşım tercihidir. Eskişehir Sivrihisar Yozgat arası otobüsle ortalama 6 saat sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Sivrihisar Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Sivrihisar ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 363 Kilometrelik Sivrihisar Yozgat mesafesi için 23,6 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.209 ₺ olur

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 21,8 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.168 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 28.3 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 742 ₺ olacaktır.