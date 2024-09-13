Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren ajans, özellikle imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalara verimlilik, dijital dönüşüm ve Yeşil Mutabakat süreçlerine uyum konusunda önemli destekler sunuyor.

75 FİRMAYA VERİMLİLİK VE DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, ajansın 2021’den bu yana bölgedeki firmalarla yürüttüğü danışmanlık çalışmaları sayesinde hem gelir artışı hem de gider azalması sağlandığını belirtti. Bu süreçlerin, firmaların rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken Şahin, "Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta 75 firmaya hem doğrudan hem de çeşitli projeler aracılığıyla verimlilik, dijital dönüşüm ve Yeşil Mutabakat konularında danışmanlık hizmeti sunduk. Bu hizmetler, firmaların hem operasyonel verimliliğini artırdı hem de uzun vadede ekonomik kalkınmalarına katkıda bulundu" dedi.

"EN ETKİLİ VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTEN KALKINMA AJANSI" ÖDÜLÜ

ORAN’ın yürüttüğü verimlilik çalışmaları, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından da takdirle karşılandı. 2023 yılında ajansa, "İmalat Sanayisinde En Etkili Verimlilik Çalışmaları Yürüten Kalkınma Ajansı" unvanı verildi. Şahin, bu ödülün, ajansın küçük bütçelerle büyük etki yaratma kapasitesini ortaya koyduğunu vurguladı. "Yarım milyar liraya yaklaşan bu katkı, kalkınma ajanslarının bölgelerinde yarattığı katma değeri net bir şekilde gösteriyor. ORAN olarak, firmaların sadece bugünkü değil, gelecekteki rekabet güçlerini de artırmaya yönelik adımlar atıyoruz" diye konuştu.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİYLE 487 MİLYON LİRALIK KATKI

Şahin, ORAN’ın danışmanlık desteği sunduğu firmaların, verimliliklerini artırarak bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkılar sunduğunu ifade etti. "Bugüne kadar yürüttüğümüz danışmanlık projeleri sayesinde, firmalarımızın gelir yapısını güçlendirdik, giderlerini azalttık ve daha verimli bir üretim süreci oluşturmalarını sağladık. 75 firmaya sunduğumuz desteklerle bölge ekonomisine sağlanan katkı, bugünkü rakamlarla 487 milyon lirayı buldu" dedi.

Bu katkının sadece gelir artışı değil, aynı zamanda gider azalışı ve istihdam artışı ile de ortaya çıktığını belirten Şahin, "İnsan kaynağının daha verimli kullanılması, üretim süreçlerinde elde edilen iyileştirmeler ve yeni teknolojilerin adaptasyonu, firmaların ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırıyor. Bu çalışmaların uzun vadeli etkileri çok daha büyük olacak" şeklinde konuştu.

MAKİNE VERİMLİLİĞİNDE YÜZDE 58 İYİLEŞME

ORAN’dan danışmanlık hizmeti alan firmalardan biri olan ve 2002 yılından bu yana Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ahşap panel, mobilya ve profil üreticisi bir firmanın kalite yöneticisi İpek Sağır Karababa, ajansın sağladığı desteklerle elde ettikleri kazanımları paylaştı. Karababa, 2021 yılında ORAN’dan danışmanlık hizmeti almaya başladıklarını ve firmanın %70 oranında ihracata dayalı üretim yaptığını belirtti.

"İlk olarak ORAN’ın Verimlilik Koordinasyon Ofisi ile yalın dönüşüm çalışmalarına başladık. Ardından 2022’de dijital dönüşüm projeleri ve 2023’te üreten şehirler projesine katıldık. Bu süreçlerin tamamında önemli iyileştirmeler elde ettik. Kalkınma Ajansı, firmamızın sadece bir alanında değil, üretimden yönetim süreçlerine kadar bütüncül bir iyileşme sağladı" diyen Karababa, firmanın üretim sürecinde makine ekipman verimliliğinde %58’lik bir artış sağladıklarını söyledi.

BOBİN DEĞİŞİM SÜRELERİNDE %80 İYİLEŞME

Karababa, ORAN’ın sağladığı danışmanlık hizmeti sayesinde üretim sürecindeki bobin değişim sürelerinde %80 oranında iyileşme kaydettiklerini belirterek, "Bu, hem zaman yönetimi açısından hem de üretim kapasitemizi artırma noktasında çok büyük bir gelişme oldu. Ayrıca 2021 yılında verimlilik mühendisi istihdam etmeye başladık. Üretim sürecimizdeki her saniyenin kıymetini bilerek, kullanılmayan yeteneğin de bir israf olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Karababa, firmanın üretim süreçlerinde elde edilen verimlilik artışının, ihracat kapasitelerini artırarak uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini de artırdığını vurguladı. ORAN’ın sağladığı bu desteklerin, bölgedeki diğer firmalar için de önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.