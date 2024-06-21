Artık ATM'ler, belirli hataları affetmiyor ve kartınızı yutma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca, şu anda 10 bin lira olan günlük para çekme limiti 20 bin liraya çıkarılacak. Peki, bayram tatili sonrası ATM'lerde neler değişecek?

Bayram tatili 16 Haziran'da başladı ve bankalar cuma günü son kez mesai yaparak perşembe gününe kadar kapalı kaldı. Kurbanlık fiyatlarının minimum 15 bin liraya çıkması, vatandaşları ATM'lerden para çekerken zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Birçok banka, günlük para çekim limitini 10 bin lira olarak belirlediğinden, 15 bin lira çekmek isteyenler, geri kalan miktar için yüksek komisyon ödemek zorunda kaldı.

KÜÇÜK PARALARIN YERİNİ BÜYÜK BANKNOTLAR ALACAK

ATM'lerdeki nakit para talebini karşılamakta zorlanan bankalar, en büyük banknot olan 200 liralık banknotlarla sınırlı kalıyor. Birçok özel banka, 10 ve 20 liralık banknotların ATM'lerdeki giriş ve çıkış slotlarını kapatarak bu bölümleri 200 lira için ayırdı.

ATM PARA ÇEKME LİMİTİ ARTIYOR

Ancak bu değişiklik sorunu tamamen çözmedi. Bayram sonrası, birçok özel banka, günlük para çekme limitini artırmayı planlıyor. Şu anda 10 bin lira olan günlük para çekme limiti 20 bin liraya, 7 bin 500 lira olan limit ise 15 bin liraya yükseltilecek. Bu artış, tüm Türkiye genelinde uygulanacak ve vatandaşların nakit ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verecek.

EFT, FAST VE HAVALE İŞLEMLERİNE YENİ ALTERNATİF GELİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsü tanıttı. Bu yenilikle birlikte, FAST entegrasyonu içeren talep ödeme katmanı hizmetleri devreye sokuldu. Artık IBAN kullanarak yapılan EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek sunuluyor. Bir kişi, başka bir kişiye anında ödeme talebi gönderebilecek, bu sayede finansal ilişkiler daha etkin yönetilecek ve havale işlemleri daha hızlı gerçekleştirilebilecek.

KARTINIZIN YUTULMAMASI İÇİN ALMANIZ GEREKEN ÖNLEMLER

ATM'lerde yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Artık belirli durumlarda ATM'ler kartları yutabilir. Kartınızı ATM'de kaybetmemeniz için dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Şifrenin üç kez yanlış girilmesi

Kartın borç nedeniyle iptal edilmesi

Kartın son kullanma tarihinin geçmesi

ATM’de teknik bir arıza meydana gelmesi

Kayıp ve çalıntı ihbarı

Bu durumlara dikkat ederek ATM kullanımında sorun yaşamaktan kaçınabilirsiniz.

Bu yenilikler ile ATM'lerde daha güvenli ve verimli bir kullanım dönemi başlamış olacak.