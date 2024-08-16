Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlu vatandaşları ilgilendiren önemli bir genelgeyi 81 ilde uygulamaya koydu. 6183 sayılı Kanun çerçevesinde alacak tahsilatını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilen bu yeni düzenleme, borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlamak ve alacak takibini daha etkin bir şekilde yürütmek için birçok yenilik getiriyor.

İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Yeni genelge ile birlikte SGK, ihtiyati haciz uygulamasını devreye alarak alacak tahsilatını hızlandırmayı hedefliyor. Borçlunun belirli bir adresinin olmaması veya mal varlıklarını gizleme riski taşıması durumunda, teminat sağlanmadığı takdirde doğrudan ihtiyati haciz uygulanabilecek. Bu uygulama, borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden önce malların geçici olarak el konulmasını sağlayacak.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Genelgeye göre, tebligat işlemleri artık elektronik ortamda yapılacak ve tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren beş gün sonra yapılmış sayılacak. Bu düzenleme ile borçluların tebligat sürecini dikkatle takip etmeleri gerekecek. Tebligatın ulaşılamaması durumunda dahi yasal süreçler kesintisiz devam edecek.

YURT DIŞINDAKİ BORÇLULARA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

SGK, yurt dışında yaşayan borçluları da takip edecek. Almanya, Avusturya, Belçika ve Kırgızistan gibi ülkelerle yapılan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları çerçevesinde, bu ülkelerdeki borçlar, ilgili ülkenin sosyal güvenlik kurumları tarafından tahsil edilecek. Yurt dışındaki borçluların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda SGK, borçları daha hızlı tahsil edebilecek.

TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

SGK, kamu alacaklarında rüçhan hakkına sahip olacak ve borçluların teminat olarak para, banka teminat mektupları ve devlet iç borçlanma senetleri gibi varlıkları göstermelerini talep edebilecek. Ayrıca, cebri takip ve tahsilat süreçlerinde sıkılaştırmalara gidilecek ve menkul ile gayrimenkul malların satış süreçleri, zamanaşımı ve diğer yasal süreler titizlikle takip edilecek. Borçlu tarafından yapılan ödemelere göre hacizler kaldırılabilecek veya teminat değişiklikleri yapılabilecek.

BORÇLULARIN DİKKATİNE: YENİ DÜZENLEMELERE UYUM ŞART

SGK'nın 6183 sayılı Kanun kapsamındaki yeni düzenlemeleri, borçlular için yeni sorumluluklar ve yükümlülükler getiriyor. Alacakların temini konusunda getirilen katı kurallar, borçluların mal varlıklarına hızlı erişimi ve bunların elden çıkarılmasını kolaylaştıracak. Borçluların bu yenilikleri dikkatle takip etmeleri ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem taşıyor.