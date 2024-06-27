Yozgat Ziraat Odası Başkanlığı tarafından biçerdöver rayiç fiyatları açıklandı.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, biçerdöver rayiç fiyatları ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Yozgat merkezde 2024 yılı hasat sezonunda Ziraat Odası Yönetim Kurulunun 27 Haziran 2024 tarihli kararına istinaden hububat ve bakliyatta uygulanacak biçerdöver rayiç fiyatları belirlendi. 2024 yılı hasat dönemine biçim ücretlerinin belirlenmesinde çiftçi ile biçerdöver işletmesinin karşılıklı anlaşması esas olacak olup çıkabilecek anlaşmazlıklarda rayiç fiyat olarak kabul edilmesi belirlenen fiyatlardı. Arpa, buğday, yulaf, tritikale, çavdar 1’nci sınıf arazi 140 lira. Arpa, buğday, yulaf, tritikale, çavdar 2’nci sınıf arazi 150 lira. Arpa, buğday, yulaf, tritikale, çavdar 3’üncü sınıf arazi 160 lira. Ayçiçeği, nohut, mercimek, bakliyat 22,00 lira. Sap, saman bağlama 18-22 kilogram 22,00 lira. Yem bitkisi bağlama 18-22 kilogram 22,00 lira. Biçerdöver arkası patoz (küçük) bin 250 lira. Biçerdöver arkası patoz (büyük) bin 850 lira. İşçi yevmiye (yemek dahil) 700 lira. Balya indirme ve yükleme işçilik 9 lira” ifadelerini kullandı.