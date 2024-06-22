Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı’nın ilk çağrısına Türkiye genelinden 1029 fiziki proje başvurusu yapıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı, bu yıl Yozgat dahil 81 ilde uygulanmaya başlandı.

IPARD III PROGRAMI’NIN DETAYLARI

Programın birinci başvuru çağrısı, et, süt, yumurta, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde soğuk hava deposu, süt toplama merkezi, işleme tesisi kurulumu ve modernizasyonuna yönelik yatırımlar için 21 Mart’ta ilan edildi. Proje başvuruları, 5 Nisan’da alınmaya başlandı ve 14 Haziran’da sona erdi. Bu süreçte, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 1029 proje başvurusu yapıldı.

IPARD III KAPSAMINDAKİ YENİLİKLER

IPARD III Programı ile bazı yenilikler de hayata geçirildi.

Yumurta işleme, yem bitkileri ve solucan gübresi yetiştiriciliği ile tuzlu suda kültür balıkçılığı destek kapsamına alındı.

Hayvansal üretimde organik ürünler de program kapsamına dahil edildi.

Zeytinyağı ve zeytin ürünleri sektöründe 1 milyon 250 bin avro üst limitli yatırımların (sadece makine-ekipman) küçük-orta ölçekli işletmelerce yapılabilmesi sağlandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve birliğe bağlı il ve ilçe birimlerinin başvuru yapabilmesi imkânı getirildi.

Açık alanda bitkisel üretim yatırımları için (makine-ekipman) yüzde 15’lik bütçe ayrıldı.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEK ÇAĞRILAR

Başvuruların tamamlanmasının ardından, IPARD Programı’nda yer alan sıralama kriterlerine göre projeler puanlanacak ve çağrı bütçesinin imkân verdiği başvurular incelenecek. Yaklaşık 3 ay sürecek kontrol sürecinin ardından destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşmeler imzalanacak.

2024 yılı çağrı takvimine uygun olarak, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinden ikinci başvuru çağrı ilanının Haziran ayında yapılması planlanıyor. Bu başvuruların Temmuz ve Ağustos aylarında alınması öngörülüyor.