Hibrit araçlara uygulanan ÖTV indirimi kararı sonrası gözler araç fiyatlarına çevrildi. Türkiye'de mevcut 24 hibrit araç modeline ek olarak, yeni markaların Türkiye pazarına gireceği belirtiliyor. Peki, hangi araçlar ÖTV indirimine giriyor?

ÇİNLİ MARKALARIN İLGİSİ ARTIYOR

ÖTV indirimi sonrası, Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarına ilgisi arttı. Özellikle Çin'in önde gelen araç üreticilerinden BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Manisa'da kurulacak tesis, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi yapacak. Bu gelişme, Türkiye'deki hibrit araç piyasasında önemli bir hareketlilik yaratacak.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ÖTV indiriminin hibrit araç fiyatlarında düşüşe yol açacağını belirtti. Ertemel, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemenin, emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli menzili 70 km'nin üstünde olan plug-in hibrit araçları kapsadığını ifade etti. Bu kriterlere uyan araçların fiyatlarında düşüş bekleniyor.

ÖTV DİLİMLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞLER

Bu modellerin ÖTV dilimleri önemli ölçüde düşürüldü. BYD Seal yüzde 80'den yüzde 30'a, BMW X1, Skoda Kodiaq ve DS-9 Plug-In modelleri ise yüzde 80'den yüzde 60'a geriledi. Bu düşüşler, araç fiyatlarında ciddi indirimlere yol açacak.

PİYASA ÇEŞİTLİLİĞİ VE POZİTİF YANSIMALAR

Ertemel, alınan kararın Türkiye pazarına pozitif yansıyacağını belirtti. ÖTV indirimi, hem Avrupa hem de Çin menşeli yeni markaların Türkiye pazarına girmesini teşvik ediyor. BYD'nin yatırım kararının ardından, diğer Çin menşeli markaların da Türkiye'ye yatırım yapması bekleniyor. Chery gibi markaların doğrudan yatırım planlarının son aşamaya geldiği konuşuluyor.

ÖTV İNDİRİMİ VE TÜRKİYE PAZARI

ÖTV indirimi, Türkiye'nin otomotiv piyasasında çeşitliliği artıracak ve tüketicilere daha fazla seçenek sunacak. Yeni markaların girişi, rekabeti artırarak fiyatların daha da düşmesine neden olabilir. Türkiye'nin stratejik konumu ve dinamikleri, otomobil üreticileri için cazip bir pazar oluşturuyor.