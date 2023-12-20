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Türkiye genelindeki milyonlarca çiftçi, devletin sağladığı desteklerden faydalanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurmak zorunda.

İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, çiftçilere hatırlatma bildirileri göndererek başvuruları için süreci yönlendiriyor.

Çiftçilerin Tarımsal Destek Ödemelerinden yararlanabilmeleri için son tarih 2 Ocak olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sinop ziyareti sırasında Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Eski sistemde sadece tapu veya kontrat sahibi olanların kayıt yapabildiği Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yaşanan bu sınırlama ortadan kaldırıldı.

Onun dışında üretim yapanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kendisini kayıt yaptıramadığı için bazı desteklerden faydalanamıyordu.

Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan çiftçilerin tamamı, artık ektiğini beyan edip bununla ilgili prosedürleri tamamlayarak ve kayıt altına alındığı andan itibaren desteklerden yararlanabileceğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, artık herkesin Çiftçi Kayıt Sistemi'nden yararlanabileceğini vurgulayarak, önceki dönemde kayıt yaptıramayan çiftçilerin ektikleri ürünleri beyan edip gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra desteklerden faydalanabileceklerini ifade etti. Bu anlayışla, mülkiyet ve miras kaynaklı sorunların önüne geçilerek kayıt yapamayan çiftçilerin hakları korundu.

Yumaklı, gerçekleştirdikleri değişiklikle birlikte Türkiye genelinde kayıt altına alınmamış yaklaşık 3 milyon hektar alan olduğunu belirtti.

Bu alanda üretim yapan çiftçilerin de artık desteklerden faydalanabileceğini söyleyerek, tarım sektöründe sessiz sedasız devrimlere imza attıklarını ifade etti.