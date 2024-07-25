Bankaların aldığı yeni kararlar, vatandaşların günlük bankacılık işlemlerini önemli ölçüde etkileyecek. Özellikle emeklilere yönelik olan bu düzenleme, para çekme işlemlerinde vezne kullanımını kısıtlayarak ATM'lerin daha fazla kullanılmasını hedefliyor.

VEZNE KULLANIMINA SINIRLAMA GELİYOR

Son yıllarda ATM kullanımında artış gözlenmesine rağmen, banka veznelerinde küçük işlemler için oluşan yoğunluk devam ediyor. Özellikle ATM kullanmayı bilmeyen emekliler, küçük miktarlar için bile vezneleri tercih ediyordu. Bu durumu göz önünde bulunduran bankalar, 81 ilde uygulanacak yeni adımlar için harekete geçti.

YENİ DÜZENLEME: 20 BİN TL ALTI İŞLEMLER ARTIK ATM'DEN

Türkiye genelinde 49 bin 847 adet ATM bulunmasına rağmen, vatandaşlar veznelerde işlem yapmayı tercih etmeye devam ediyor. Ancak bankaların aldığı yeni kararla birlikte, 20 bin TL'nin altındaki para çekme işlemleri artık veznelerden yapılamayacak. Bu tür işlemler sadece ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

EMEKLİLERDEN TEPKİ

Özellikle emekliler, bu karara tepki gösterdi. ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşlar, artık istedikleri miktarı veznelerden çekemeyecek ve bu da bazı kesimlerde endişe yaratmaya başladı. Bankaların bu kararı, yoğunluğu azaltmayı ve ATM kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor, böylece işlemler daha hızlı gerçekleştirilebilecek.

Bu yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte, bankaların müşteri yoğunluğunu azaltmayı ve hizmet sürelerini kısaltmayı hedeflediği belirtiliyor. Emeklilerin ve tüm vatandaşların bu değişikliklere uyum sağlaması bekleniyor.