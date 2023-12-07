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Bodur elma ağaçları, son dönemde birçok bölgede tarım yapan üreticiler arasında hızla popülerlik kazanıyor. Bu yenilikçi tarım yöntemi, çiftçilere yüksek verim ve kazanç sağlama potansiyeli sunuyor. İşte, bodur elma ağaçlarının tarımsal sektördeki bu yükselen trendin ardındaki nedenler:

Bodur elma ağaçları, az yer kaplaması ve daha kolay bakımıyla bilinir. Üreticiler, sınırlı tarım alanlarını daha verimli bir şekilde değerlendirerek büyük miktarda ürün elde etme avantajına sahiptir.

Peki, nedir bu bodur elma ağaçları? Bodur elma ağaçları, normal elma ağaçlarına göre daha küçük boyutta ve daha kısa ömürlüdür. Ancak, meyve verimi normal elma ağaçlarına göre daha yüksektir. Bodur elma ağaçları, dikildikleri yerde kalıcı olmadıkları için daha fazla ürün almak isteyen üreticilerin tercihi oluyor.

Meyve yetiştiriciliğinde birim alandan elde edilecek verimi artırmak, ağaçları küçülterek birim alana daha fazla sayıda ağaç dikme yöntemiyle sağlanır. Bodur elma ağaçları, bu amaçla kullanılan bodurlaştırıcı anaçlar sayesinde, modern meyve yetiştiriciliğini destekler.

Ancak, Türkiye'de bodur meyvecilikle ilgili bazı sorunlarla da karşılaşılıyor. Yanlış anaç seçimi, tür ve çeşit seçimi, dikim sistemlerinin uygulanması ve budama konusunun ihmal edilmesi gibi faktörler, bu yeni tarım modelinin başarısını etkileyebilir.

Türkiye, dünya elma üretiminde 3 milyon 600 bin tonla 4. sırada yer alıyor. Ancak, ülkemizdeki elma bahçelerinin çoğunluğu çöğür anaçlı ağaçlardan oluştuğu için, modern bodur anaçların ve yeni çeşitlerin kullanılması elma üretimini daha rekabetçi hale getirebilir.

BODUR ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNİN AVANTAJLARI NELER?

Erken yaşta meyveye yatmaları, yatırım masraflarının ilk yıllarda geri dönmesini sağlar.

Ağaçların yerden budanabilmesi, budama iş gücünü önemli ölçüde azaltır.

Sık dikim yapıldığı için dölleme daha kolaydır, bu da düzenli ve yüksek verimli ürün alımını mümkün kılar.

Dikimden sonra hemen verim elde edilerek, ilk yıllarda kâra geçilmesi mümkündür.

Hastalık ve zararlılarla mücadele, seyreltme ve hasat gibi kültürel işlemler, yerden yapılabilmesi nedeniyle iş gücünde tasarruf sağlar.

Bodur elma yetiştiriciliği, modern tarım tekniklerini kullanarak çiftçilere yüksek verim ve kazanç sağlama fırsatı sunarken, aynı zamanda Türkiye'nin dünya elma üretimindeki konumunu güçlendirmeye yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.