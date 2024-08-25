Yozgat Valiliği tarafından İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarılarak vatandaşlar uyarıldı.

Bugün akşam saatlerine kadar Yozgat, Sivas, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildiren Valilik tarafından vatandaşlara uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Bugün akşam saatlerine kadar Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerini kullandı.