Kayseri Erciyes, dünyanın en zorlu rally organizasyonlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid'e ev sahipliği yaptı.

Mersin'den Van'a uzanan 2 bin 200 kilometrelik parkurun önemli duraklarından biri olan Erciyes'te, yarışların ikinci gününde, 11 ülkeden 91 yarışmacı kamp yaptı.

2024 ACES Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri, TransAnatolia Rally Raid 2024'e ev sahipliği yaptı. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 31 Ağustos'ta Mersin'den start alan TransAnatolia Rally Raid 2024'ün 7 Eylül'de Van'da sona erecek parkurundaki duraklarından biri de Erciyes oldu.

2 Eylül Pazartesi sabahı Aladağ kamp alanından start alan yarışmacılar, Derebağ, Erciyes ve Tekir etaplarında 236 km'lik zorlu bir parkuru geçerek Erciyes'teki kamp alanına ulaştı. 2 bin 200 kilometrelik zorlu bir parkur kat eden yarışçılar, Kayseri Erciyes'te kamp kurdu. Yarışmacılar buradan aldıkları startla günün ilk ışıkları altında yola koyuldu.

Kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu Anadolu'nun eşsiz coğrafyasında gerçekleşen, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında planlanan ve Mersin'den start alan yarışların 2 bin 200 kilometrelik parkurunda, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık'tan yarışçılar nefes kesen tarihi ve doğal güzelliklerle tanışacak.

Doğa, macera ve sporu tek yarışta sporseverlere sunan ve bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia Rally Raid, sırasıyla İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri'nin ardından Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül'de Van'da finişe ulaşacak şekilde planlandı.