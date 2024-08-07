Meteorolojik kaynaklar, Türkiye'ye çarşamba günü giriş yapacak yeni bir hava sistemi hakkında vatandaşları uyardı. Bu sistem, cuma günü itibarıyla tam etkisini gösterecek ve 7 gün boyunca ülkemiz üzerinde etkili olacak.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİLİ

Türkiye, pazartesi gününden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. Bu sistemle birlikte hava koşullarında bazı yenilikler meydana geliyor. Meteorolojik kaynaklar, bu değişiklikler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye başladı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GİRİŞ YAPACAK, CUMA GÜNÜ UÇUŞA ÇIKACAK

Meteorolojik uzmanlar, çarşamba günü Türkiye'ye giriş yapacak olan sistemin cuma günü itibarıyla tam kapasiteyle etkili olacağını belirtti. 7 gün boyunca sürecek bu hava olayının vatandaşlara ferahlık getireceği açıklandı.

HAVA CİTY'DEN “POYRAZ BEY” AÇIKLAMASI

Hava City tarafından yapılan açıklamada, "Ve sahne Poyraz Bey'in... Bugün tekrar faaliyete geçen Poyrazımız çarşamba gününden itibaren iyice kuvvetlenmeye ve ferahlık getirmeye hazırlanıyor. En az 6-7 gün bizlerle olacak ve pik noktasına cuma günü ulaşacak..." ifadelerine yer verildi.

Poyraz rüzgarı, özellikle yaz aylarında serinletici etkisiyle bilinir. Bu hava sisteminin getireceği serinlik, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. Poyraz'ın etkisi altındaki günlerde hava sıcaklıklarında düşüş ve ferahlatıcı bir etki bekleniyor.

Türkiye, yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Çarşamba günü giriş yapacak ve cuma günü tam etkisini gösterecek olan bu sistem, 7 gün boyunca bizlerle olacak. Vatandaşlar, bu süreci rahat ve serin bir şekilde geçirecek.