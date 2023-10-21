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Gök olaylarına ilgi duyanlar için heyecan verici bir zaman yaklaşıyor. Yılda sadece iki kez meydana gelen kanlı ay tutulması, gök olayları takvimine göre Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek?

Kanlı ay tutulması, tam Ay tutulması olarak da bilinir. Bu olay, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'ın tamamının Dünya'nın gölgesi altında kaldığı özel bir yörünge konumunda gerçekleşir. Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını engelleyen bu durum, Ay'ı sadece Dünya'nın atmosferinden yansıyan ışıkla aydınlatır, bu da Ay'ın kızıl bir görünüm kazanmasına neden olur. Gökbilimciler bu etkileyici görsel olaya "Kanlı Ay" adını verirler.

2023 yılında, Türkiye'de kanlı ay tutulması iki kez yaşanacak. İlk kanlı ay tutulması 5 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşti. İkinci kanlı ay tutulması ise 28 Ekim 2023 tarihinde gözlemlenecek. Bu olay Türkiye saati ile 21.02'de başlayacak ve gece saat 01.26'ya kadar devam edecek. Ancak bu tutulma sırasında Ay'ın sadece yüzde 12'si Dünya'nın gölgesi içinde olacağından, kızılımsı renk değişimi gözlemlemek zor olacaktır. Tutulmanın maksimum evresi, saat 23.14'te gerçekleşecek.

Astronomi meraklıları için bu tür olaylar oldukça heyecan verici bir fırsattır. Kanlı ay tutulması, gökyüzü gözlemcileri ve meraklıları için göz alıcı bir deneyim sunar. Bu eşsiz gök olayını kaçırmamak için hazır olun!