Tapu işlemlerinde gerekli belgelerin ve prosedürlerin detaylarına dikkat etmek mülk sahipleri için kritik önem taşıyor. Büyükşehirlerdeki yoğunluk, gayrimenkul alım-satım trafiğinde artışa neden oldu ve tapu dairelerinde randevu sorunlarına yol açtı. Bu durumu hafifletmek ve işlemleri hızlandırmak amacıyla yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Artık noterlerde sadece konut değil, ofis, dükkân, arsa ve tarla gibi tüm taşınmazların alım-satım işlemleri yapılabilecek.

NEREYE VE NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Notere gitmek için randevu almak zorunlu hale geldi. Taşınmaz satış işlemlerini noterden gerçekleştirmek isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin ‘e-randevu/başvuru’ uygulaması üzerinden e-Devlet kapısından başvuru yapacak. Başvuru sırasında satılacak taşınmazın seçilmesi gerekecek. Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS) tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ve belirlenen satış bedeli gibi bilgiler girilecek ve ilgili belgeler yüklenecek. Bu belgelerin asılları, randevu tarihinde notere sunulacak. Ayrıca, işlemin yapılacağı noter de başvuru sırasında seçilecek.

ALIM-SATIM İŞLEMİ NASIL TAMAMLANACAK?

Başvurudan sonra noter, başvuru belgesi düzenleyerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) aracılığıyla iletecek. Satışa konu olan taşınmazın ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ve diğer belgeleri TAKPAS üzerinden sorgulanacak. Belgelerde eksiklik varsa, bu eksiklikler taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden talep edilecek. Noter, belgelerin tamamlanması ve taşınmazın satışına engel bir hukuki durum olmadığını tespit ettikten sonra satış sözleşmesini hazırlayacak.

Yeni düzenlemelerle gayrimenkul satış işlemlerinin daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanıyor. Tapu işlemleri için gerekli olan belgelerin ve prosedürlerin detaylarına dikkat etmek, mülk sahipleri için büyük önem taşıyor. Yapılan düzenlemelerle gayrimenkul satışı artık noterler aracılığıyla da yapılabilecek.

Başvuru süreci, e-Devlet kapısı üzerinden Türkiye Noterler Birliği’nin ‘e-randevu/başvuru’ uygulamasıyla başlıyor. Başvuru sırasında, satışı yapılacak taşınmaz seçiliyor ve tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile belirlenen satış bedeli gibi bilgiler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS) işleniyor. Gerekli belgeler de sisteme yükleniyor.

Noter, başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden ilettikten sonra, taşınmazın tapu kayıt bilgilerini sorguluyor. Eksik belge varsa, bu belgeler tapu müdürlüğünden talep ediliyor. Belgelerin tamamlanmasının ardından noter, satış sözleşmesini hazırlıyor.

Genel Müdürlük, döner sermaye hizmet bedeli ve tapu harcının tahsiline ilişkin e-tahsilat seri numarasını üreterek notere TAKPAS üzerinden iletecek. Noter, ödeme yöntemi ve sözleşmenin imzalanmasına yönelik randevu tarihini taraflara kısa mesajla bildirecek. Randevu tarihinde hazır bulunmayan taraflara, 10 gün içinde müracaat etmeleri halinde işlemin yapılacağı, aksi takdirde başvurunun iptal edileceği bilgisi de aynı mesajla iletilecek.

Noter, taşınmazın satışına engel bir durum olmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatacak ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) yevmiye numarası alarak sözleşmeyi TAKBİS’e kaydedecek. Tapu müdürlüğü, bu kayıttan sonra taşınmazın tapu siciline tescilini sağlayacak. Sözleşme ve diğer belgeler, noter tarafından süresiz saklanmak üzere TNBBS’ye kaydedilecek ve fiziki olarak arşivlenecek. Taraflara ise noter tarafından tapu senedi teslim edilecek.

NOTERE EK ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Yeni düzenlemelerle birlikte tapu dairesinde gerçekleştirilen işlemlerde satış bedelinin yüzde 4'ü oranında tapu harcı ödenmeye devam edilecek. Ancak noterlerde yapılan satış işlemlerinde buna ek olarak noter ücreti de alınacak. Bu ücret, taşınmazın değerine bağlı olarak belirlenirken 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Ayrıca, noter ücretleri her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

Bu uygulama, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin daha şeffaf ve güvenilir olmasını sağlarken, noterlerde yapılacak işlemler için ek bir maliyet getirecek. Mülk sahiplerinin, tapu ve noter ücretlerini göz önünde bulundurarak işlem yapmaları önem taşıyor. Yeni düzenleme, hem tapu dairelerinde hem de noterlerde işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanmasını hedefliyor.