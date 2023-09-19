UNIAR tarafından yayımlanan "Öğrenci Dostu Şehirleri" araştırması sonuçlarına göre, öğrenci dostu olan ve olmayan şehirler belirlendi. Araştırmaya 81 ildeki toplam 200 üniversite (126 devlet üniversitesi ve 74 vakıf üniversitesi) katıldı ve bu üniversitelerde öğrenim gören 47,761 öğrencinin görüşleri değerlendirildi. Araştırma, şehirlerin yaşam kalitesi, akademik imkânlar, kültürel etkinlikler ve genç nüfus oranı gibi faktörleri inceledi.

Araştırma sonuçlarına göre, Yozgat, Tokat, Amasya ve Sivas gibi şehirler listenin alt sıralarında yer aldı. Diğer taraftan, Samsun ve Ordu gibi şehirler ise öğrenci dostu şehirler arasında üst sıralarda yer buldu. Yozgat ve bazı komşu iller, yani Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Gümüşhane gibi iller, öğrenci dostu olma konusunda başarısız oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin şehirden memnuniyeti, güvende hissetme durumu, ulaşım imkânları, eğlence, spor, esnaf ilişkileri, halkın öğrencilere karşı tutumu, gezi olanakları, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi faktörlere dayanmaktadır. Bu kapsamda, üniversite öğrencilerinin yaşamaktan en memnun oldukları şehirler şunlardır: Eskişehir, Ankara, Çanakkale, Aydın, Muğla ve Antalya.

UNIAR'ın "Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması," üniversite öğrencilerinin tercihlerini ve yaşam memnuniyetlerini göz önüne alarak şehirlerin öğrenci dostu olma durumunu değerlendiren önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sonuçlar, gelecekteki öğrenci tercihleri ve şehir geliştirme projeleri için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. (Haber Merkezi)