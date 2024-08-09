Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ilkokula kayıtlı öğrencilerin sınıf ve öğretmenlerini belirlemek amacıyla e-Okul sistemi üzerinden kura sürecinin başlayacağını duyurdu. 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kura çekimleri, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubelerini ve öğretmenlerini, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin ise sadece şubelerini belirleyecek.

MEB, bu süreçle ilgili valiliklere resmi bir yazı gönderdi ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Yazıda, kura çekimlerinin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge"ye uygun olarak yapılacağı vurgulandı.

Valiliklerden, kura işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi için gerekli önlemleri alması talep edildi. Ayrıca, "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddeye dikkat çekilerek, bu adımların eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerektiği belirtildi.

Yazıda, yönetmelik ve yönerge hükümlerine titizlikle uyulmasının önemi vurgulandı. Okul yönetimleri ve rehberlik servislerinin de velilerin talepleri doğrultusunda şube değişikliklerini uygun prosedürlere göre gerçekleştirmesi gerektiği ifade edildi.