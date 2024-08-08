Türkiye genelinde emekli maaşlarının ödenmesinde yeni bir dönem başladı. 81 ilde yürürlüğe giren düzenlemeler, bankacılık işlemlerinde önemli değişiklikler getiriyor. İşte detaylar...

BANKA ŞUBELERİNDEKİ YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

ATM kullanımının artmasına rağmen banka şubelerindeki aşırı yoğunluk devam ediyor. Küçük miktarlarda işlem yapmak zorunda kalan ve ATM kullanımı konusunda zorluk çeken vatandaşlar için yeni çözümler aranıyor. Türkiye genelinde 49,847 ATM bulunmasına rağmen, ATM kullanımında yaşanan sıkıntılar için daha etkili çözümler geliştirilmesi planlanıyor.

ATM'LERDE ÖNEMLİ DÜZENLEME

Son olarak, milyonlarca kişi tarafından kullanılan ATM'lerde önemli bir düzenleme yapıldı. Bankalar, ATM'lerden günlük para çekme limitlerini artırarak güncel limitleri duyurdu. İşte 21 bankanın güncellenmiş günlük para çekme limitleri:

GÜNCELLENMİŞ GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ

İş Bankası: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL

Yapı Kredi: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL

Garanti BBVA: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

Fibabanka: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

QNB Finansbank: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

ING: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

TEB: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL

Vakıfbank: Nakit: 20.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 25.000 TL

Kuveyt Türk: Nakit: 20.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 30.000 TL

Ziraat Bankası: Nakit: 7.500 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 15.000 TL

Akbank: Nakit: 5.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 10.000 TL

Denizbank: Nakit: 5.000 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 12.500 TL

Halkbank: Nakit: 7.500 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 15.000 TL

Bu düzenlemelerle birlikte, emekli vatandaşların bankacılık işlemlerinde karşılaştıkları zorlukların azalması ve daha kolay işlem yapabilmeleri hedefleniyor.