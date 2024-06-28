Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alımlarında 1 milyon tonun aşıldığı açıklandı.

14 Mayıs’ta başlanılan “2024 Dönemi Hububat Alım Kampanyası”nda Yozgat dahil 81 ilde iş yerleri ve protokol imzalanan lisanslı depolar olmak üzere 600’ün üzerindeki alım noktasında hububat alım faaliyetimiz yoğun bir şekilde yürütülüyor.

TMO’dan yapılan açıklamada, “Bu kapsamda üreticilerimizden bugüne kadar 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alımı gerçekleştirilmiştir. Geçen alım döneminde 13,1 milyon ton ürün alarak tarihinin en yüksek alım miktarına ulaşan Kurumumuz bu yıl da 13 milyon ton alım yapacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimizin ÇKS’ye kayıtlı buğday ve arpalarının tamamı satın alınacaktır. Ürün bedellerinin ödenmesine periyodik olarak devam edilecek olup alım faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.